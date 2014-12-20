مصر.. فتح معبر رفح مع قطاع غزة ليومين

تعيد مصر فتح معبر رفح مع قطاع غزة الأحد والاثنين القادمين للسماح بعبور العالقين في اتجاه واحد من مصر إلى غزة، حسب ما أفاد مسؤول أمني، السبت.

وكانت مصر أغلقت في أكتوبر الفائت معبر رفح المعبر الوحيد الذي يربط بين القطاع الفلسطيني والعالم ولا تسيطر عليه إسرائيل بعد هجوم إرهابي راح ضحيته 23 من الجنود المصريين، قبل أن تعيد فتحه ليومين فقط نهاية نوفمبر الفائت.

وقال اللواء علي العزازي نائب مدير أمن شمال سيناء عبر الهاتف إن "مصر ستعيد فتح معبر رفح يومي الأحد والاثنين للسماح بعبور العالقين في المعبر من مصر إلى غزة".

وأوضح الإعلام الرسمي في مصر أن القرار سيسري يومي الأحد والاثنين من "الساعة التاسعة (7,00 تغ) حتى الساعة 16,00 (14,00 تغ)".