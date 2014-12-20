مصر.. قاض يقتل مواطناً بالرصاص

تحفظت الشرطة بالقاهرة على قاضٍ بمحكمة جنوب القاهرة، بعد أن أطلق النار على عامل بمنطقة بشرق العاصمة، لخلافه على أسبقية المرور بأحد الشوارع.

وقال مصدر أمني لصحف محلية، إن ضباط المباحث حرروا مذكرة بالواقعة وليس محضرا، نظرا لكون طرفها قاضياً، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وبدأت الواقعة أثناء مرور قاضٍ بمحكمة جنوب القاهرة يدعى "م. ف" بأحد الشوارع بشرق القاهرة، وقع خلاف بينه وبين عامل يدعى "م.ع" يستقل دراجة بخارية على أولوية المرور، حيث حاول العامل أن يسبق القاضي في مرور الشارع، فأخرج الأخير "طبنجته" الخاصة وأطلق الرصاص عليه ليصيبه بطلق ناري بالرأس لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة عقب وصوله لمستشفى الدمرداش.

وقال شهود عيان، إن القاضي انطلق بسيارته بعد سقوط العامل، في محاولة منه للهرب، وقام الأهالي والمارة بالشارع بمطاردته حتى تمكنوا من استيقافه بشارع صلاح سالم، وكادوا يفتكون به لولا أنه أخبرهم بأنه قاضٍ، فقاموا باحتجازه وأخطروا النجدة التي اصطحبته إلى قسم شرطة الوايلي، وتم تحرير مذكرة بالواقعة.