مصر.. مقتل 6 من أنصار بيت المقدس والقبض على 25آخرين

قتل 6 مسلحين من عناصر بيت المقدس إثر اشتباكات مع قوات الأمن الجمعة بمنطقة جنوب رفح والشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة العسكرية تمكنت من قتل 4 من العناصر المسلحة بعد اشتباكات مع قوات الأمن بمنطقة جنوب الشيخ زويد بعد اقتحام معقل للتكفيريين حيث تم ضبط 25 من العناصر.

وقد تمكنت القوات الأمنية من تدمير عدد من المنازل وتدمير 20 سيارة ومحطة وقود خاصة بالتكفيريين. كما تم تدمير دراجة بخارية بدون لوحات معدنية يستخدمها العناصر في تنقلاتهم ومهاجمة القوات الأمنية ورصد تحركاتها على الطرق .

كما تمكنت قوات الأمن من قتل عنصرين بمنطقة الوفاق جنوب رفح عند محاولتهم مهاجمتها.

