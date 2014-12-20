تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين لـ27 ديسمبر

قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، اليوم السبت، بقضية اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضى.

وأودع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وآخرون في قفص الاتهام، وحضر اليوم السبت إلى مقر المحكمة عدد من النشطاء السياسيين والمحامي خالد علي وعدد من محامي الدفاع في قضية أحداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين في القضية، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه والتظاهر بدون تصريح والبلطجة.

وكان المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته الجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذلك ارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون المصري، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.