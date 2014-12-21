الجامعة العربية ترحب بمبادرة المصالحة بين مصر وقطر

رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة بين مصر وقطر، وفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين، لتعزيز عودة العلاقات الطيبة بينهما.

وثمن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مبادرة خادم الحرمين لرأب الصدع وطي صفحة الخلافات بين البلدين.

وأشار إلى أن المبادرة تتسق مع ميثاق الجامعة العربية الذي يدعو في مادته الثانية إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وتحقيق التعاون بينهما، معرباً عن أمله في إتمام المبادرة وعودة العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون بينهما في جميع المجالات.