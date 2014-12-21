السيسي غدا بالصين لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى الصين، لبحث تطور العلاقات الثنائية وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم رئاسة رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان ، إن جدول اعمال الزيارة سيبدأ بلقاء السيسي مع نظيره الصيني "شي جين بينج" بقاعة الشعب الكبرى حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية، وتعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين، تتناول وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

