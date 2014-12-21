تعيين خالد فوزي رئيسا للمخابرات المصرية

اعلنت مصادر رسمية مصرية تعيين اللواء خالد فوزى، رئيسا جديدا لجهاز المخابرات بدلا من اللواء محمد فريد التهامي الذى يعاني من ظروف صحية مؤكدة ان الرئيس الجديد للجهاز سيؤدي اليمين القانونية امام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد .

و قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي، أنه تم تعيين اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز الأمن القومي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة اعتبارًا من السبت خلفًا للواء محمد فريد التهامي، الذي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن، مشيرا إلى أن اللواء التهامي يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، استدعت علاجه بالخارج.

وعن الصفات التي يتسم بها مدير المخابرات المصرية الجديد قال سيف اليزل انه يعتبر من أكفأ ضباط الجهاز، ويتمتع بالانضباط والوطنية، ويشهد له بالكفاءة النادرة .

وكان فوزي يشغل منصب وكيل الجهاز ورئيس جهاز الامن القومي ويعد ثاني شخصية من داخل الجهاز يعين في المنصب بعد محمد رافت شحاتة الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي .

