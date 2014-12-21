جامعة اﻷزهر: فصلنا 161 طالباً ولا امتحانات في السجون

قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إن عدد المفصولين من الجامعة بلغ 161 طالباً وطالبة، إضافة إلى 60 آخرين محالين للتحقيق، موضحاً أنه أبلغ الشؤون القانونية بسرعة إنهاء التحقيقات مع الطلاب، وذلك لتحديد موقفهم من الامتحانات.

وأكد "عزب" ، أنه أبلغ الجهات الأمنية بأنه لن يسمح بنقل لجان امتحانات من الجامعة إلى السجن، مطالباً الأمن بنقل الطالب الراغب في أداء الامتحانات إلى مكان تحدده الجامعة، حفاظاً على سرية الامتحان وتجنباً لإرهاق المعيدين في امتحان الطلاب داخل السجون.

من جهته، قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إنه تم الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الطالبات المحبوسات وهي 10 لجان، لـ15 طالبة، لافتاً إلى أن الطالبات سيؤدين الامتحانات في مقر محبسهن بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

فيما قال مصدر بالأمن الإداري بجامعة الأزهر، لـصحيفة "الوطن" المصرية إن عدد الطلاب المحبوسين الذين يحق لهم الامتحان بلغ 10 طلاب، مضيفاً أن الجامعة تتبع سياسة حازمة تجاه المحبوسين بقضايا عنف وشغب، حيث تقرر فصل من تثبت مشاركته بالتظاهرات، وأنه تم فصل غالبية الطلاب المحبوسين "نهائياً" وهو ما قلّل أعداد الطلاب الذين لهم حق الامتحانات في السجون.

فيما قالت الدكتورة جيهان يسرى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية لن تعقد امتحانات للطالبتين اللتين قبلت الجامعة تظلماتهما، موضحة أن نظام الكلية يعتمد على الساعات المعتمدة وحضور عدد معين من الساعات للمادة خلال التيرم، وهاتان الطالبتان لم تحضرا أي محاضرة منذ بداية التيرم حتى تتمكنا من دخول الامتحانات.

