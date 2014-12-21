حزب عنان يقدم طعنا لوقف الانتخابات البرلمانية في مصر

تقدم حزب مصر العروبة الذي أسسه سامي عنان رئيس الأركان المصري الأسبق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مارس القادم، وذلك لحين الفصل نهائياً في طعن لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزبه.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 20 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى بشقها المستعجل.

وقال عنان في دعواه التي أقامها نجله سمير عنان وكيل مؤسسي الحزب إن عدم الفصل في تأسيس حزبه يشكل انتهاكاً للدستور والقانون، كما يتسبب له في ضرر بالغ هو ومؤسسي الحزب، وذلك لمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن هذا هو أول طعن لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام المحاكم المصرية، وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري قد قررت عدم قبول أوراق تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي التابع للفريق سامي عنان، وأحالت اللجنة أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني لهما.