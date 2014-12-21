رئاسة مصر: نأمل في خطوات إيجابية للمصالحة مع قطر

ثمنت مصر الجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعم التوافق بينها وبين قطر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية لـ"العربية.نت"، إن "جهود خادم الحرمين الشريفين لدعم التوافق بين مصر وقطر جهود مثمرة، وتستحق التقدير والاحترام".

وأضاف أن مصر تأمل في أن تشهد الأيام المقبلة خطوات إيجابية لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم التوافق بينها وبين قطر، بحيث تظهر نتائجها من خلال واقع ملموس على الأرض، من التعاون والتكاتف العربيين.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ثمن جهود خادم الحرمين الشريفين التي وصفها بأنها رامية إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام، مضيفاً أن مصر تتطلع إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية.