رئيس المخابرات المصري الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

أدى اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية صباح اليوم الأحد.

كان السيسي، قد أصدر قراراً بتكليف خالد محمود فؤاد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة اعتبارا من اليوم 21 ديسمبر الجاري، وقراراً آخر بتعيين محمد طارق عبدالغني سلام، نائباً لرئيس المخابرات العامة بعد إحالة محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة السابق إلى المعاش، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية.

يذكر أن رئيس جهاز المخابرات الجديد خالد فوزي من مواليد الإسكندرية عام 1957 ، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية بالكلية الحربية، مشاة، عام 1978 .

التحق فوزى بجهاز المخابرات العامة برتبة نقيب عام 1982 ، وتدرج في جميع الوظائف بهيئة الأمن القومي، حتى وصل إلى رتبة اللواء، ثم تم الدفع به إلى منصب رئاسة الأمن القومي عام 2013، ثم مساعدا لرئيس المخابرات العامة لشؤون الأمن القومي.

ظل خالد فوزي في منصبه كمساعد لرئيس المخابرات العامة لشؤون الأمن القومي، حتى تم تعيينه رسميا اليوم الأحد بقرار جمهوري، رئيسا للمخابرات العامة.

كما حصل خالد فوزي على نوط الخدمة الطويلة، ومعروف عنه أيضا كفاءته وقدراته على الإدارة.