إعادة فتح معبر رفح وعبور مئات الفلسطينيين بالاتجاهين

غادر 630 فلسطينياً قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح إلى مصر الذي أعادت السلطات المصرية فتحه بصورة مؤقتة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة "حماس" في غزة.

في المقابل، دخل 378 فلسطينياً من مصر إلى قطاع غزة عبر المعبر نفسه، وفق المصدر نفسه.

وكان مسؤول مصري أعلن السبت أنه سيتم فتح معبر رفح الأحد والاثنين لكي يتمكن الفلسطينيون من أهل غزة الموجودون في مصر من العودة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي الصباح، أعلن مسؤول فلسطيني في معبر رفح أن ثلاث حافلات تقل حوالى 200 شخص من المرضى وأصحاب الإقامات في الخارج غادرت غزة عن طريق هذا المعبر الذي تكتظ بوابته الخارجية بعدد كبير من الفلسطينيين الراغبين في السفر.

وأوضح ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود في غزة أن هؤلاء الأشخاص "هم من أصحاب التحويلات المرضية من وزارة الصحة من مرضى السرطان والكبد الوبائي والفشل الكلوي والعالقين من أصحاب الإقامات والمقيمين في الخارج فقط".

وتحدث عن وجود عدد كبير من المسافرين الذين ينتظرون السفر "لكن اليوم مسموح للمرضى فقط"، موضحاً أن "يوم الاثنين سيخصص للطلاب المسجلة أسماؤهم لدينا من طلبة البكالوريوس ولديهم إقامات".

وكانت مصر أغلقت في أكتوبر الفائت معبر رفح، المعبر الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم ولا تسيطر عليه إسرائيل، بعد هجوم انتحاري دام ضد الجيش في شمال سيناء، قبل أن تعيد فتحه ليومين فقط نهاية نوفمبر الفائت.

وتتهم مصر مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن هجمات ضد الجيش والشرطة.

وبدأت مصر في إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين عبر مئات الأنفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء، ذلك بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جندياً مصرياً.