قمة مصرية قطرية قريبا في الرياض برعاية خادم الحرمين

كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن لقاء مرتقباً سيجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر في الرياض قريباً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء سيناقش الملفات العالقة بين البلدين، ومن أهمها موقف قطر من ثورة 30 يونيو المصرية، ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي وقت سابق صدر بيان من الديوان الملكي السعودي أعلن استجابة القاهرة والدوحة لدعوة المصالحة السعودية تقديرا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين، التي دعا فيها أشقاءه في كلتا الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما وتوحيد الكلمة وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما.

بدورها، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي "ثمَّن" خلال لقائه المبعوثين "الجهود الصادقة" لخادم الحرمين الشريفين، وتطلع مصر إلى "حقبة جديدة".

من جانبها، أكدت الحكومة القطرية ترحيبها بالبيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، وبالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين.

وشددت على حرص قطر على دور قيادي لمصر في العالمين، العربي والإسلامي، وعلى علاقات وثيقة معها والعمل على تنميتها وتطويرها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد باركت أمس، خطوات توطيد العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعد استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

