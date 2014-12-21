مصادر: مصر تتسلم 10 طائرات أباتشي من أميركا

قالت مصادر أمنية اليوم السبت إن مصر تسلمت 10 طائرات أباتشي من الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي في مؤشر على تراجع التوتر بين البلدين الحليفين اللذين يواجهان التطرف الإسلامي في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أبريل الماضي إنهاء تعليق تسليم طائرات الهليكوبتر الهجومية لمصر، والذي فرضته العام الماضي بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي واتخذ إجراءات صارمة ضد مؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في سبتمبر الماضي إن الولايات المتحدة ستسلم مصر طائرات الهليكوبتر التي تنتجها شركة بوينغ لدعم جهود القاهرة في محاربة الإرهاب.

وتحارب مصر جماعات متطرفة مسلحة تستهدف أساساً أفراد الأمن وتتمركز في سيناء.

وبايعت جماعة أنصار بيت المقدس أقوى جماعة متشددة في سيناء تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضي. يذكر أن هذا التنظيم اجتاح شمال العراق وشمال سوريا في وقت سابق من هذا العام، ويواجه الآن ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وفي علامة أخرى على تحسن العلاقات بين البلدين وصل إلى القاهرة يوم الخميس السفير الأميركي الجديد لمصر ستيفن بيكروفت.

وكانت السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة تركت منصبها منذ أكثر من عام بعد عزل مرسي.