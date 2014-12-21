مصر.. عودة الجماهير لمباريات كرة القدم بالدوري العام

أعلن اليوم الأحد عن حضور الجماهير مباريات الدوري المصري مع بداية الدور الثاني من عمر الدوري العام لكرة القدم، وفق الضوابط التي تم دراستها مع اتحاد الكرة في الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الداخلية بين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الداخلية والشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع في مباريات الأندية المقامة باستاد القاهرة الدولي، واستاد الدفاع الجوي، واستاد المقاولون العرب، واستاد برج العرب بالإسكندرية، أما باقي المباريات التي تتم إقامتها في استادات أخرى فيحضرها 5 آلاف مشجع، وذلك في المباريات التي يحددها اتحاد كرة القدم.