مصر.. مقتل 14 إرهابياً وضبط 45 آخرين بسيناء

قالت القوات المسلحة المصرية إنها تمكنت في الفترة من 18 – 20 ديسمبر 2014 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية بسيناء أسفرت عن مقتل 14 فردا إرهابيا نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء محاولتهم مراقبة القوات والهروب من كمائن القوات المسلحة، وضبط (45) آخرين منهم 5 مطلوبين أمنياً – عدد 40 مشتبها به، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف العميد محمد سمير المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه تم ضبط وتدمير (15) عربة أنواع مختلفة – (8) درجات بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، بالإضافة إلى تدمير 5 مقرات ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، وتدمير 3 مزارع لنبات البانجو المخدر بمساحة حوالي (2.5) فدان خاصة بالعناصر الإرهابية.

من جانب آخر تم ضبط قنبلة دفاعية – خزنة بندقية آلية – عدد (15) طلقة آلي – عدد (2) بطارية وشاحن للأجهزة اللاسلكية، تفجير عبوة ناسفة من بعد كانت مزروعة على الطريق الدولي بمدينة الشيخ زويد ومعدة للاستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضبط كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 4 طن، بالإضافة تفكيك عبوة ناسفة زنة (50) كغم كانت معدة للاستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

