مقتل 7 تكفيريين والعثور على 3 جثث مجهولة بشمال سيناء

قتل الجيش المصري 7 عناصر تكفيرية بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، والقبض على 12 آخرين مُشتبهاً بهم.

أعلن مصدر أمني مسؤول بشمال سيناء عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب من التصدي لمجموعة مسلحة، وقامت بقتلهم وكان من بينهم 5 مسلحين عُثِرَ بحوزتهم على أسلحة وملابس مُمَوَّهَة، كما تم مداهمة بؤرة إرهابية أخرى في وقت لاحق وقتل عنصرين مسلحين، كما تم خلال الحملات حرق وتدمير 4 سيارات و4 دراجات مملوكة لتلك العناصر .

كما عثر الأهالي بمنطقة جنوب الشيخ زويد على 3 جثث مجهولة الهوية وعليها آثار طلقات نارية، حيث تواصلت الحملات الأمنية الموسعة بمناطق شرق العريش وجنوبها والشيخ زويد ورفح، ومناطق شرق بئر العبد.