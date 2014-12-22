السيسي يصدر قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون ينص على أن تسري أحكامه على أول انتخابات لمجلس النواب، تجري بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وينص كذلك على تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وقال إن هذا القانون يراعي عدة ضوابط، من بينها أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر، بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة، إضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.