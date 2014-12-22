مصر.. استمرار فتح معبر رفح مع قطاع غزة لليوم الثالث

أعلنت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري قرر تمديد فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة ليوم إضافي، غدا الثلاثاء، وبذلك يكون الجانب المصري أعاد فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام لحركة المسافرين بالاتجاهين.

وكانت السلطات المصرية قد قررت إعادة فتح المعبر لمدة يومين بدءا من يوم أمس الأحد في كلا الاتجاهين لعودة العالقين في الجانب المصري إلى غزة، فيما سيسمح بمغادرة الحالات الإنسانية تجاه مصر. وقالت مصادر مصرية إن معبر رفح سيستقبل الحالات الإنسانية فقط التي تشمل "المرضى، الطلبة، أصحاب الإقامات والمقيمين في الخارج"، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية المتواجدة في الجانب المصري.