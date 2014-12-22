مصر.. مقتل 5 من "أخطر المتطرفين" في مواجهات مع الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن خمسة جهاديين ينتمون إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن مبايعته لتنظيم "داعش" المتطرف قتلوا الأحد في مواجهات مع قوات الأمن المصرية.

وقالت الوزارة في بيان إن "قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تمكن من رصد اتخاذ مجموعة من أخطر العناصر التكفيرية المنتمية لما يسمى تنظيم "أنصار بيت المقدس" إحدى المزارع بنطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) مكاناً للإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من الجرائم الإرهابية".

وأضافت أن "قوة أمنية تمكنت فجر الأحد من مداهمة المزرعة، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة ثقيلة بحوزتهم تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق النيران بكثافة".

وتابعت الداخلية أن ذلك "أسفر عن إصابة أحد ضباط العمليات الخاصة بالأمن المركزي ومصرع عناصر الخلية الإرهابية الخمسة".

وأورد البيان أنه تم التعرف على ثلاثة من الجهاديين الخمسة الذين قتلوا، وهم عبد الفتاح مرزوق سلمان وحمدين سلمان سعد ومعز ابراهيم عبد الرحمن. والأخير نجل القيادي المعتقل في "أنصار بيت المقدس" إبراهيم عبد الرحمن.

وتبنت "أنصار بيت المقدس" هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 30 جندياً مصرياً في سيناء في نهاية أكتوبر، في اعتداء هو الأكثر دموية ضد الجيش منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وشن الجيش المصري حملة واسعة خلال الأشهر الأخيرة على "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات ضد الجيش والشرطة.

