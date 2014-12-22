وفاة عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر في عهد السادات

توفي صباح اليوم الاثنين عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء المصري الأسبق في عهد السادات، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، عن عمر يناهز 91 عاما.

ولد عبدالعزيز حجازي في 2 يناير 1923 وترأس مجلس وزراء مصر من 25 سبتمبر 1974 إلى 1975، كما تولي رئاسة عدة بنوك.

شغل حجازي منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في عهد السادات قبل أن يتولى رئاسة الوزراء بعد حرب أكتوبر، وكانت مهمته إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد المنهك بعد الحرب .

قدم حجازي للمكتبات العربية عدة مؤلفات اقتصادية، منها، الأصول العلمية للتكاليف الفعلية، وتصميم النظام المحاسبي للتكاليف الفعلية في المشروعات الصناعية الدراسة التحليلية للميزانيات التجارية، وتصميم النظام المحاسبي للتكاليف الفعلية في المشروعات الصناعية والدورات المستندية، والمحاسبة المالية وتنظيم الدفاتر التجارية، والمحاسبة المالية وإمساك الدفاتر بالزراعة، وميزانيات المشروعات الزراعية، دراسة تحليلية، والرقابة المحاسبية والقوائم المالية، والتوازن الحسابي.