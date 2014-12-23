أنصار بيت المقدس تبث شريطاً لإعدام شخصين في سيناء

تبنت جماعة أنصار بيت المقدس، الثلاثاء، إعدام شخصين اتهمتهما بالتجسس لحساب الجيش المصري الذي توعدته بمزيد من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة.

وأظهر الفيديو الذي بُث، الثلاثاء، على موقع "يوتيوب" إطلاق مسلحين تابعين لأنصار بيت المقدس، أخطر الجماعات المسلحة في مصر، النار على شخصين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي من الخلف.

وسبقت عملية الإعدام ظهور أربعة أشخاص في الشريط المصور يعترفون بأنهم "عملوا لحساب الجيش المصري" ضد المسلحين. ولم يكن من الممكن التأكد إذا كان القتيلان ضمن الأشخاص الأربعة.

وتوعدت الجماعة في الفيديو بشن مزيد من الهجمات ضد الجيش المصري ثأرا لما أسمته "جرائمه ضد المسلمين" في سيناء.

وبدا في الفيديو مسلحون ملثمون ينصبون كمائن لتفتيش السيارات على طريق العريش رفح في شمال سيناء.

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس قتل 12 شخصا على الأقل العديد منهم بقطع الرؤوس بعد أن اتهمتهم بالتجسس لحساب الجيش المصري أو الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وأعلنت الجماعة في 10 نوفمبر الماضي مبايعتها لتنظيم داعش المتطرف وانضمامها إلى صفوفه.