لجنة حقوقية لرصد أي خروقات للمصالحة بين مصر وقطر

أعلنت لجنة حقوقية مصرية تسمى الدفاع عن استقلال الصحافة، البدء في إجراءات تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتفعيل المصالحة بين مصر وقطر، وذلك من خلال متابعة الصحف القطرية والمصرية، وتقييم أداء الرسالة الإعلامية فيها وكشف أي خروقات لها.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه سيتم رصد الخروقات الصحافية التي لا تخدم العلاقة بين البلدين، مؤكدا أنه تم إنشاء "مرصد صحافي" تتابع من خلاله اللجنة الصحف في كلتا الدولتين لمتابعة ما يتم نشره فيها والمتعلق منها بالعلاقة المصرية - القطرية، تمهيدا لمعرفة مدى التزام الجانبين بالمصالحة وتنفيذ مبادرة خادم الخرمين الشريفين.

وأضاف العدل أن اللجنة سوف تصدر تقريرا بالخروقات من أي من الجانبين، مشيرا إلى أنه في حال تكرارها فإنها سوف تضم أصحابها من الجانبين إلى "قائمة سوداء" تعلن عنها اللجنة في حينها، وتطالب الجهات الحكومية في كلا البلدين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وطالب مقرر اللجنة الصحف في كلتا الدولتين بالتزام المهنية والبعد عن شخصنة الخلافات في الرأي، وعدم توظيف الكتاب الذين يسيئون للعلاقات العربية - العربية، معربا عن أمله في التزام الصحافيين بالمعايير المهنية ومراعاة مصالح الدول العليا.

وأكد أن وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، لعبت دورا خطيرا في زيادة الشق العربي - العربي وخلق فجوة بين الدول، في مخالفة صريحة لكل مواثيق الشرف والعمل الصحافي والإعلامي التي تم خرقها وعن عمد من جانب الكثيرين الذين لم يلتزموا بشرف مهنة الصحافة والإعلام.