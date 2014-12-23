للمرة الـ27.. تفجير خط الغاز بسيناء

فجر مجهولون، فجر الثلاثاء، خط الغاز بمنطقة غرب العريش، وقال شهود عيان إن انفجاراً هائلاً وقع بالمنطقة أعقبه تصاعد ألسنة اللهب في عنان السماء، وهرعت إلى الموقع قوات الأمن.

وقال مصدر بشركة الغاز إنه يجري إغلاق الخطوط ومحاولة السيطرة على الحريق ومنع انتقاله لمواقع أخرى.

وأعلن مصدر أمني بشمال سيناء أنه تم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة تفجير خط الغاز بالعريش ويجري تمشيط المنطقة؛ بحثاً عن منفذي عملية التفجير، وانتشرت القوات بكل المناطق تحت غطاء جوي قامت به طائرة عسكرية.

وأغلقت القوات بشكل تام مدينة العريش وانتشرت على طول الطريق الدائري بالعريش وتطلق نيرانها بكثافة.

يذكر أن تفجير اليوم يحمل الرقم 27 من سلسلة التفجيرات التي طالت خطوط الغاز.