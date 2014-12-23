بعد افتتاح المحطة "بدقائق".. انفجرت ماسورة المياه!

لم تمضِ دقائق معدودة على افتتاح رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، لمحطة مياه بمحافظة الشرقية، حتى تفاجأ الحضور بانفجار ماسورة الخزان الرئيسية.

وبحسب صحف محلية، فقد تسبب فائض المياه بأحد خزانات محطة مياه بلبيس (شرق القاهرة)، التي افتتحها محلب، صباح الثلاثاء، برفقة وزيري التنمية المحلية والإسكان، في انفجار الهواء بمواسير الخزان، ما أدى إلى اندفاع المياه خارج الخزان.

وعلى الفور، بدأ العاملون بالمحطة في التصرف للتخلص من المياه بالبالوعة الخاصة بالمحطة، قبل انتهاء رئيس الوزراء من تفقده وافتتاحه لباقي مرافق المحطة.

وكان رئيس الوزراء استمع لشرح تفصيلي حول سير العمل بالمحطة والمعدات التي تتضمنها، وأنها تعتبر من المحطات المتميزة، وأكد ضرورة الصيانة الدورية للمحطة، مع مراعة جودة الإدارة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.