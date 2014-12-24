مصر.. القبض على خلية إرهابية تستهدف القضاة والضباط

كشف فرع الأمن الوطني بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالفيوم في مصر النقاب عن أخطر خلية إرهابية استهدفت عدداً من رجال القضاء، ومنهم رئيس محكمة جنايات، ورئيس نيابة كلية، وضباط شرطة، ووقفت وراء حرق 3 محولات كهرباء بالمدينة، وزرعت متفجرات بجوار استراحة مساعد مدير أمن بجوار إدارة الحماية المدنية.

كانت معلومات وردت للواء الشافعي حسن أبو عامر مدير أمن الفيوم، من إدارة البحث الجنائي، أكدت كشف غموض سلسلة التفجيرات والحوادث الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها زرع متفجرات داخل جراح مديرية التموين، ما أسفر عن تدمير13 سيارة بينها 9 سيارات جديدة، وقدرت الخسائر بأكثر من مليوني جنيه.

وأكدت المعلومات أن وراء تلك الحوادث الإرهابية لجنة نوعية تابعة لتنظيم الإخوان، تضم تسعة من العناصر النشطة بعضهم كان هارباً من قرارات ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا مماثلة.

كلف مدير الأمن فريقاً من رجال المباحث بمراقبتهم ورصد تحركاتهم والأماكن التي يترددون عليها، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الجرائم سالفة الذكر.