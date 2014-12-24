"مصر قريبة".. حملة جديدة لجذب السائح العربي

أطلقت الحكومة المصرية حملة "مصر قريبة" لجذب السياح العرب إلى المواقع السياحية والأثرية بمصر.

وجاء خلال اجتماع، الثلاثاء، عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حضره هشام زعزوع وزير السياحة، الاتفاق على إطلاق حملة سياحية ترويجية لجذب السائح العربي، تحمل اسم "مصر قريبة"، يتم التسويق لها والإعلان عن توقيتاتها من خلال القنوات المصرية المختلفة، والصحف والمجلات المتنوعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، لتنشيط قطاع السياحة الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وأشار السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في بيان الأربعاء، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن حملة "مصر قريبة" مشروع قومي يستلزم تكاتف جهود المصريين جميعاً، مؤكداً أن كافة قطاعات الدولة ستشارك في مسؤولية إنجاح هذه الحملة.

من جانبه، أشار وزير السياحة إلى أن هذه الحملة الترويجية سيكون لها تأثير كبير على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأنها ستراعي في توقيتاتها المناسبات والأعياد وفترة الإجازات خلال الفترة القادمة في مصر.