الدكتور هادي اليامي: نسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان

أكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية إن هدف اللجنة هو تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها ، مشيراً إلى أن مصر لم توقع حتى الآن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحين انتخاب البرلمان المصرى الجديد.

وأضاف اليامي ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء ، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان تم اقراره فى القمة العربية بتونس عام 2004 ودخل حيز النفاذ في 2008 ، داعياً جميع الدول العربية التى لم تصادق على الميثاق لتبدأ فى إجراءات الانضمام من أجل وجود صف موحد تجاه قضايا حقوق الإنسان فى العالم العربي .

وأشار اليامي إلى أن القمة العربية التي عُقدت مؤخراً بدولة الكويت أقرت النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" كمرجعية رسمية لأعمال المحكمة .

وأوضح أن هناك حرص من الحكومات والأنظمة العربية على كفالة الحقوق الإنسانية للمواطن العربي وذلك رغم دقة الموقف الراهن في المنطقة والتحديات التى تواجهها وعلى رأسها الارهاب، مؤكدا أن الأمن وحقوق الإنسان متلازمان لا يفترقان.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية على أهمية التعاون العربي المشترك في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التنسيق والتعاون بين المجالس الوطنية العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان.