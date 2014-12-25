السفارة الكندية بمصر تستأنف أعمالها

استأنفت السفارة الكندية بمصر، اليوم الخميس، عملها بعد 17 يوماً من تعليق أعمالها.

وبحسب رسالة صوتية لخط هاتف الطوارئ وبيان على موقعها الرسمي، قالت السفارة: "مقر السفارة الكندية في القاهرة مغلق بشكل مؤقت، إلا أن خدمات التأشيرات متاحة، كما تتوفر خدمات جواز السفر والخدمات القنصلية الطارئة للكنديين عن طريق المقابلات المسبق تحديدها فقط".

وأضافت السفارة: "في حال احتياج المواطنين الكنديين في مصر للمساعدة القنصلية في حالات الطوارئ يجب الاتصال بالسفارة الكندية".

يذكر أن كندا وبريطانيا قد أغلقت سفارتيهما بالقاهرة منذ أكثر من أسبوعين، معللتين ذلك "بمخاوف أمنية" رغم نفي وزارة الداخلية المصرية ارتكابها أي تقصير في توفير الحماية الأمنية للسفارات الأجنبية أو السفراء أو العاملين بها.