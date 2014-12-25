السيسي يزور "تشانغدو" أكبر مدينة صناعية بالصين

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له بكين، اليوم الخميس مدينة "تشانغدو" أكبر مدينة صناعية جنوب غرب الصين، في آخر أيام زيارته الرسمية إلى الصين.

ووفقاً لما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (ا ش أ) الرسمية، فمن المقرر أن يتفقد السيسي خلال زيارته إلى مدينة تشانغدو المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الكبرى، عدداً من المصانع وخطوط الإنتاج، لبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات في مصر، والاستفادة من الخبرة الصينية لإنشاء خطوط إنتاج في مصر وتدريب كوادر ونقل التكنولوجيا.

ويذكر أن المدينة تجتذب 252 شركة من أقوى 500 شركة في العالم، ويبلغ إجمالي قيمة صادرات المدينة 50.6 مليار دولار، كما تربط المدينة 71 شركة طيران دولي وإقليمي تربطها مع 167 مدينة داخل وخارج الصين لتعزيز اتصالاتها مع العالم.