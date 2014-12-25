شيخ الأزهر لسفير إيران بمصر: أوقفوا سب الصحابة

طالب الدكتور أحمد الطيب ‏شيخ الأزهر المرجعيات الشيعية في العراق وإيران بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة.

وأكد خلال لقائه، اليوم الخميس، محمد محموديان، السفير الإيراني بالقاهرة، أن الأمة الإسلامية مستهدفة والغرب كثيراً ما يحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية لصالح أعداء الأمة، مشدداً على ضرورة تدارك علماء المسلمين الخلاف بين السنة والشيعة الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين.

وطالب الطيب بالعمل على جمع شمل المسلمين وتوحدهم وجمع كلمتهم، حتى تنعم الأمة الإسلامية بالأمن والسلام، مبدياً استعداد الأزهر الشريف إذا خلصت النوايا لجمع علماء السنة والشيعة للتصدي للأمور التي تفرق بينهما، وتجعل كلاً منهما في مواجهة الآخر.

من جانبه أشاد السفير الإيراني بالملتقى العالمي الذي عقده الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب وببيانه الختامي، معرباً عن تقدير بلاده لجهود الإمام الأكبر في جمع شتات الأمة الإسلامية ودوره الكبير في التصدي لمحاولات أعداء الإسلام في إشعال حروب الفتنة بين أنصار المذاهب الإسلامية، مؤكداً مساعي إيران للانفتاح على الأزهر الشريف وتقريب وجهات النظر بين السنة والشيعة.