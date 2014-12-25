محاكمة رجل أعمال وضع علم مصر على الأحذية

أحالت السلطات المصرية رجل أعمال وصاحب سلسلة متاجر كبرى إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إهانة علم مصر ووضعه على أسفل الأحذية بسلسلة متاجره.

وقرر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الخميس، إحالة صاحب محال "التوحيد والنور"، إلى محكمة الجنح، بتهمة إهانة علم مصر طبقاً للقانون رقم 41 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة العجوزة أن أحد المواطنين توجه لشراء حذاء من فرع المحل في شارع شهاب بالمهندسين بالجيزة جنوب القاهرة، وفوجئ برسم علم مصر على أسفل الحذاء، فتوجه لإحدى الصحف الخاصة التي تحققت من الموضوع، وقامت محررة بها من التوجه إلى المحل، وفوجئت بأن علم مصر مرسوم على أسفل الحذاء ونشرت الواقعة، كما أكدت تحريات مباحث الأمن الوطني صحتها.

واستدعت النيابة العامة رجل الأعمال لسؤاله، حيث تبين أنه خارج البلاد، وأمرت بوضعه على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته مع إحالته لمحاكمة عاجلة تحدد لها الأربعاء القادم بمحكمة جنح العجوزة.

يذكر أن قانون إهانة العلم ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، فعل إهانة العلم.

يشار إلى أن رجل الأعمال معروف بانتمائه لجماعة "الإخوان"، وسبق أن تم الحكم عليه بالسجن عام 2003 لمدة ثلاث سنوات لجمعه خمس زوجات في نفس الوقت في قضية شغلت الرأي العام المصري.