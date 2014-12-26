مقتل ضابط وجندي مصريين بانفجار قنبلة بسيناء

أفادت مصادر لقناة "العربية" بسقوط ضابط ومجند في انفجار مدرعة للجيش المصري في العريش.

وقد سُمع دوي انفجار هائل مساء الخميس في اتجاه معسكر أمني بالقرب من ضاحية السلام بالعريش بشمال سيناء، وأعقبه إطلاق نار كثيف من مختلف الأكمنة الأمنية.

والتفجير تم بعبوة ناسفة استهدفت سيارة هامر في طريق المطار جنوب العريش مساء الخميس.

وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة في مختلف الاتجاهات بحثاً عن الجناة، كما قامت بإطلاق قنابل ضوئية كاشفة، لتتمكن من الرؤية ليلاً وتعقب العناصر التي تتخفى وسط مزارع الزيتون جنوب المدينة، كما قامت الدوريات الأمنية مصحوبة بقوات خاصة بتمشيط المنطقة.