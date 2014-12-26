مصر.. مقتل 8 وإصابة 28 آخرين بحادث مروري بسبب الضباب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي عدد حالات الوفيات في حادث تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي "شرق القاهرة" أمام مصنع الصفدي، 8 حالات وفاة، بالإضافة إلى 28 مصاباً، وذلك حسب التقرير الأولى للوزارة عن الحادث.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان ومستشفى الإسماعيلية العام، والوفيات إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

وأضافت الوزارة أنها تهيب بقادة المركبات وخاصة على الطرق السريعة اتخاذ كافة إجراءات الحذر والالتزام بقواعد القيادة الآمنة، خاصة مع انخفاض درجة الرؤية بسبب الضباب.