إلقاء القبض على 7 متهمين بتفجير العريش

ألقت قوات الأمن في شمال سيناء القبض على 7 أشخاص مشتبهاً بتورطهم في تفجير سيارة هامر في طريق المطار جنوب العريش، الخميس، كما تم تدمير 5 بؤر إرهابية.

وأكدت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح حيث تم إلقاء القبض على المشتبه فيهم، من بينهم 3 مطلوبين لدى أجهزة الأمن والمتورطين في التفجير وكذلك متورطين في هجمات على قوات الأمن عقب عزل مرسي.

كما تم نسف وتدمير البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب تدمير سيارتين خاصة بالعناصر التكفيرية، ومزرعتي "بانجو".

من جهة أخرى، تم العثور على عبوتين ناسفتين في الطريق الدائري جنوب العريش، وتم تفجيرهما دون وقوع إصابات.

