السجن 6 سنوات للإخواني محمد البلتاجي لإهانته المحكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإهانة المحكمة في قضية اقتحام السجون وتأجيل القضية لجلسة 10 يناير القادم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد عرضت اليوم الأسطوانات الخمس، والمقدمة من الدفاع في قضية الهروب الكبير وتضمنت الأسطوانة الأولى حديثا بين شخصين من على قناة فضائية دون عليها أنها مكالمة هاتفية بين اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعباس كامل مدير مكتب السيسي اعتبرها دفاع المتهم دليل فبركة أدلة ضدهم وطالب البلتاجي من داخل قفص الاتهام أنه يجب أن يتم تفريغ نصي للأسطوانات واصفا ما يحدث بأنه غير صحيح قانونا.

وقررت المحكمة استبعاد محمد البلتاجي لقوله للمحكمة ما تفعلونه "ليس عدلاً"، مما اعتبرته المحكمة إهانة ووجهت إليه تهمة إهانتها طبقا للقانون 243 من قانون العقوبات.

وحاول الدفاع إصلاح الموقف بين البلتاجي والمحكمة ولكن حدثت مشادة كلامية حيث احتد القاضي على البلتاجي وأمر بإخراجه من القاعة ووجه له رسميا تهمة إهانة المحكمة.

