حبس 3 مصريات يرقصن عاريات في الشوارع

قررت النيابة المصرية حبس 3 راقصات أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الفسق والفجور، بعد ضبطهن يمارسن مهنة الرقص عاريات خلال الأفراح الشعبية مقابل 200 جنيه فقط للراقصة الواحدة وفي الساعة الواحدة.

وكانت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد خطاب، قد أمرت اليوم السبت، بحبس الراقصات الثلاث لاتهامهن بممارسة الفسق والفجور والرقص بملابس داخلية خلال الأفراح الشعبية مقابل أجر مادي، حيث تبين جرمهن هذا في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".

وأمام النيابة اعترفت الراقصات "هند س." (22 عاما) و"سماح هـ." (30 عاما) و"هالة مـ." (23 عاما) بأنهن قمن بالتعاقد مع شركة إنتاج تدعى "ستيلا" على ارتداء ملابس خليعة للرقص بها مقابل 200 جنيه للساعة، وذلك في الشارع والأفراح الشعبية.

وأشارت تحريات مباحث الاداب بالجيزة، بقيادة العميد عماد عكاشة، إلى أن الراقصات كنّ يقمن بممارسة الفسق والفجور علنياً، في الأعراس وأمام المواطنين في الشوارع حيث كنّ يرقصن بالملابس الداخلية بمقابل مادي ويسجلن مقاطع فيديوهات خليعة لهن ويسوقنها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال تحقيقات النيابة، تبين وجود فيديوهات خاصة بالراقصات يرتدين خلالها الملابس الداخلية فقط، كما تبين أن إحداهن مسجلة في سجلات شرطة الآداب.

وعلى الفور قررت النيابة حبسهن تمهيدا لإحالتهن لمحاكمة عاجلة.