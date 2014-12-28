تخفيف عقوبة شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد 28 ديسمبر، بتخفيف حكم السجن على سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، و22 آخرين، إلى سنتين بدلاً من 3 ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "تظاهرات قصر الاتحادية".

وكان قد تقرر في وقت سابق نقل جلسة الأحد من محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وكانت المحكمة قضت يوم 26 أكتوبر الماضي، بسجن المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب "جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.

وألقي القبض على المتهمين على خلفية تظاهرة "غير مصرح بها" في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.

يذكر أن الحكومة المصرية أقرت أواخر العام الماضي قانون التظاهر الذي أثار غضب واستياء حقوقيين وسياسيين بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.