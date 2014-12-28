سنة 2014 بمصر.. حضور لافت للسيسي دبلوماسيا

قيل أقل من ثلاثة أيام من نهاية سنة 2014، هنا عودة بالتورايخ إلى أهم الأحداث التي ميزت الساحة المصرية.

وبدأ عام 2014 على الساحة المصرية بحدث هام وتاريخي، ففي يومي 14 و15 يناير توجه المصريون إلى لجان الاستفتاء للتصويت على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد أن انتهت لجنة الخمسين من إعداد المسودة النهائية له ودعوة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الشعب المصري للاستفتاء عليه.

- 18 يناير أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت يومي 14 و15 يناير، أن 19 مليونا و985 ألف ناخب صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت، لتكون مصر بذلك قد اجتازت أول استحقاق في خارطة الطريق.

وكان للإرهاب الذي تحاربه مصر نصيب كبير من هذه الأحداث، ففي 24 يناير استيقظ المصريون على تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة، ونتج عنه أضرار بأربعة طوابق من المبنى ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين، إلى جانب تدمير واجهة المتحف الإسلامي.

- 26 يناير أعلن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور تعديلا في خارطة الطريق، التى كان قد أعلن عنها في 8 يوليو 2013، وقرر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

- 7 فبراير حادث انفجار قنبلتين أعلى كوبري الجيزة مستهدفا تجمعا لعربات الأمن المركزي.

- 9 فبراير أعلن مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية.

- 16 فبراير يطل الإرهاب برأسه من جديد في حادثة انفجار ضرب حافلة سياحية قرب الحدود المصرية مع إسرائيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سائحان كوريان، وأصيب 15 آخرين.

- 24 فبراير أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي استقالة حكومته رسميا.

- 1 مارس أدت حكومة المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور بقصر الاتحادية، وأعقب ذلك اجتماع للرئيس مع الحكومة الجديدة.

- 15 مارس مقتل ستة جنود مصريين في هجوم شنه مسلحون على كمين للشرطة العسكرية، في منطقة شبرا الخيمة.

- 25 مارس أعلن المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن تشكيل مجموعة من القوات الخاصة للتدخل السريع، والتي تعد الأولى من نوعها فى الجيش المصري.

- 26 مارس تقدم المشير عبد الفتاح السيسي باستقالته من وزارة الدفاع المصرية، وإعلان عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة.

- 30 مارس حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يومي 26 و27 مايو موعدا للجولة الأولى للانتخابات.

- 2 أبريل مقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين من قوة مديرية أمن الجيزة في ثلاثة انفجارات متتالية وقعت بمحيط جامعة القاهرة.

- 14 أبريل توجه المستشار محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني لحملة المشير عبد الفتاح السيسي لمقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم مستندات الترشح الخاصة بالمشير السيسي.

- 19 أبريل تقدم حمدين صباحي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية.

- أيام 26 و27 و28 مايو توجه المصريون للجان الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار أول رئيس منتخب بعد ثورة 30 يونيو.

- 3 يونيو أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، لتجتاز مصر بذلك الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق.

- 8 يونيو أدى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات.

وسلمت السلطة من الرئيس السابق عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول مرة في تاريخ مصر، أعقب ذلك احتفالا أسطوريا حضره ملوك وروساء الدول والحكومات والبرلمانات.

- 17 يونيو مجلس السلم والأمن الإفريقي أصدر قرارا بالإجماع، خلال اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعودة مصر إلى ممارسة كافة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي.

- 25 يونيو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بأول زيارة خارجية له بعد توليه منصب الرئاسة إلى الجزائر.

- 19 يوليو الهجوم الغادر الذي قامت به عناصر إرهابية على نقطة حرس الحدود بالفرافرة في الوادي الجديد، والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلا و4 مصابين ما بين ضباط وجنود الجيش المصري.

- 5 أغسطس أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لمشروع حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا، والذي تأمل مصر من ورائه في تحويل المنطقة إلى أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم.

- 9 أغسطس أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا وباتا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

- 10 أغسطس زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية، ولقاء القمة الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين، والتي تعتبر علامة فارقة ومرحلة هامة في مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين.

- 12 أغسطس زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى دولة روسيا الاتحادية، والتي حملت دلالات استراتيجية تؤكد مدى ثقل البلدين وقيادتهما ورغبتهما في استعادة العلاقات التاريخية بينهما.

- 4 سبتمبر بدأ المصريون شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، والتي كانت نتاجا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حفر قناة السويس الجديدة، لا بد أن يكون بتمويل من المصريين فقط.

- 15 سبتمبر أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي إغلاق الاكتتاب في شهادات قناة السويس الجديدة بعد الوصول لمبلغ 60 مليار جنيه من حصيلة بيع شهادات قناة السويس الجديدة.

- 23 سبتمبر ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر والمجموعة العربية أمام قمة المناخ التي عقدت على هامش الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

- 24 سبتمبر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في افتتاح الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

- 25 سبتمبر وفاة الفنان المصري الكبير خالد صالح عن عمر يناهز 50 عاما.

- 12 أكتوبر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ومشاركة دولية رفيعة المستوى.

- 24 أكتوبر قتل 30 من جنود الجيش وأصيب 26 آخرون، في هجوم إرهابي استهدف كمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

- 29 أكتوبر بدأت مصر إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني بإخلاء منازل عشرات الأسر في مدينة رفح شمال سيناء، في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، وذلك بعد الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مقتل ثلاثين جنديا.

- 10 نوفمبر وفاة الفنانة المصرية معالي زايد عن عمر يناهز 61 عاما.

- 24 نوفمبر بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية شملت إيطاليا والفاتيكان وفرنسا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.

- 29 نوفمبر الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين.

- 6 ديسمبر حقق فريق النادي الأهلي الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية، ليصبح أول نادي مصري ينال هذه البطولة التي انطلقت عام 1992.

- 7 ديسمبر بدء صرف عائدات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

- 14 ديسمبر غرق مركب بدر الإسلام التي أقلعت من ميناء السويس بغرض الصيد، إثر اصطدامها بمركب تجارية أمام منطقة جبل الزيت برأس غارب.

- 17 ديسمبر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي، وميناء الغردقة البحري بعد انتهاء الإنشاءات الجديدة وعمليات التطوير.

- 22 ديسمبر بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى بكين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، وشهدت توقيع الزعيمان وثيقة رفع مستوى العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر والشركات الصينية العاملة في العديد من المجالات، الأمر الذي يؤكد عودة مكانة مصر الدولية.