على غرار تونس.. تأسيس "نداء مصر" استعداداً للبرلمان

على غرار حزب نداء تونس الذي وصل إلى السلطة في تونس، بدأت مجموعة من القوى الحزبية في مصر تشكيل ائتلاف "نداء مصر" من أجل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف نداء مصر لـ"العربية نت" إن الائتلاف يضم 10 أحزاب و7 حركات سياسية وسيخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب على 200 مقعد فردي وبالنسبة للقوائم سينافس بقوة في القائمتين المخصص لكل منهما 15 مقعداً وهما قطاع شرق الدلتا التي تضم الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والثانية قطاع غرب الدلتا وتضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأشار نفادي إلي أن الائتلاف سيدفع بعدد من النواب السابقين ذو الشعبية الهائلة ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة وعناصر نسائية متميزة وذوي إعاقة على درجة عالية من الوعي مضيفا أن الائتلاف يخوض المعركة تحت شعار معاً من أجل البناء.

وأكد نفادي أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف هي أحزاب الصرح والثورة المصرية وحراس الثورة والأمة والمستقلين الجدد والعمل الاشتراكي وحقوق الإنسان والمواطنة والعربي للعدل والمساواة والحق المصري وحركات تحالف شباب 30 يونيو وحركة ابني بلدك وائتلاف أقباط مصر وحركة نائبات قادمات واتحاد المعاقين وحملة شعب مصر.