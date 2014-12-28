انفجار هائل بمبنى المصل واللقاح بالقاهرة

هز انفجار هائل منطقة الدقي بالقاهرة، صباح الأحد، وتصاعدت ألسنة النيران والدخان من داخل مبنى المصل واللقاح.

وهرعت قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات إلى مقر مبنى المصل واللقاح لكشف ملابسات الانفجار، حيث تبين من المعاينة المبدئية وقوع انفجار بخط غاز داخل مصنع الكاب للأدوية الكائن بمبنى المصل واللقاح، ما أدى إلى اشتعال النيران في طوابق المبنى الثلاثة.

وانتقلت سيارات الإسعاف و6 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدني بالجيزة إلى موقع الانفجار، في محاولة للسيطرة على الحريق وإسعاف المصابين، حيث تبين وقوع 5 إصابات بين العاملين في المصنع، أحدهم حالته بالغة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

فيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث وإن كانت المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادث ليس به شبهة جنائية.