مصر تحيل 15 طالباً إلى القضاء العسكري

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن النيابة العامة في محافظة الشرقية أحالت 15 طالباً جامعياً يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى القضاء العسكري، يوم الأحد، بتهم تتصل بأعمال عنف.

ويدرس الطلاب المحالون إلى القضاء العسكري في جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية الواقعة في دلتا النيل.

وقالت الوكالة "وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت نادي الشرطة (بالزقازيق) وإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من الجنود المكلفين بحراسة النادي".

وأضافت "قذف الطلاب واجهات النادي الزجاجية بالطوب والحجارة وحطموها وحدثت اشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن المكلفين بحراسته نتج عنها إصابة ثلاثة جنود وسائق بإصابات متعددة".

وفي أكتوبر وسعت مصر اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين بأعمال تتراوح من الاعتداء على المؤسسات العامة أو الخاصة إلى قطع الطرق.

وجاء التعديل القانوني عقب بعض أسوأ الهجمات على قوات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو العام الماضي.