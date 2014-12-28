مقتل شرطي وإصابة اثنين في هجوم لمسلحين بالإسكندرية

أكد العميد شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية في مصر، أن رقيب شرطة (مخبر) تابع لقسم شرطة المنتزه ثان، قتل إثر تلقي طلقة نارية في الصدر، وأصيب ضابط شرطة بطلقه نارية في البطن وأخرى في القدم، وتم نقلة لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج.

وأوضح مدير مباحث الإسكندرية أنهم فوجئوا بهجوم مسلح عليهم أثناء المشاركة في دورية أمنية، مشيرا إلى أن رجال الأمن تمشط المنطقة التي وقع فيها الحادث لسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.

تلقى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد أنه أثناء توجه قوة من قسم شرطة المنتزه بالتوجه لفحص أحد البلاغات دائرة القسم شاهد الضباط وقوف سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص يتوقفون بجانب الطريق، وعندما نزلت القوة لاستطلاع الأمر فوجئت بإطلاق النار عليها من أسلحة آلية ما أدى إلى مقتل مخبر وإصابة ضابط وأمين شرطة وتم نقلهم لمستشفى الشرطة للعلاج.