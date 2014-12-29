مصر.. تأجيل محاكمة نظيف والعادلي لـ24 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لـ24 فبراير 2015 لإتمام المداولة.

وكانت النيابة العامة في مصر قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.