مقتل 4 من أنصار بيت المقدس داخل مزرعة بالشيخ زويد

تمكنت قوات الأمن المصرية، الاثنين، من قتل 4 من عناصر أنصار بيت المقدس، وألقت القبض على 4 آخرين في اشتباكات بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت بوجود خلية تضم 8 عناصر داخل مزرعة للزيتون مملوكة لأحد العناصر جنوب الشيخ زويد، يخططون لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن.

وقامت الحملة العسكرية مدعومة بالقوات الخاصة والصاعقة إلى مكان البلاغ.

وتعاملت مع الخلية، وأسفر ذلك عن مقتل 4 منهم وهم يرتدون ملابس عسكرية، وألقي القبض على 4 آخرين.

كما قامت القوات بتدمير المزرعة وعدد من المزارع المحيطة بها والتي يختبئ فيها العناصر عند مواجهة قوات الأمن.