ضبط متهم بقتل نجل مستشار مصري قبل هروبه بالمطار

تمكنت إدارة شرطة موانئ الإسكندرية، الاثنين، من ضبط أحد المتهمين بقتل نجل مستشار بالمنصورة، ومحاولة اغتيال ضابط شرطة، عقب إحباط محاولته للهرب للخارج عبر مطار برج العرب.

اشتبه المقدم محمد الكموني، رئيس مباحث الموانئ، في أحد الأشخاص أثناء محاولته السفر عبر مطار برج العرب وانتحاله صفة محام.

وبفحصه تبين أنه يدعى "عبد الفتاح،ع"، وأنه أحد المطلوبين في قضية جنائية بالمنصورة، والمتهم فيها باستهداف محمد محمود السيد محمود 29 سنة، نجل المستشار محمود السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة داخل جراج سيارته بالقرب من جامعة المنصورة، بعد إطلاق مجهولين النار عليه وإصابته بطلقة أعلى الظهر، ما أدي لوفاته.

واستبعدت تحريات الأمن الوطني في القضية تعمد استهداف نجل المستشار في الحادث، موضحة أن المستهدف كان المقدم السعيد شعير رئيس قسم العمليات بمديرية الأمن، نظرا لتوليه العام الماضي مسؤولية ملف عنف طلاب الإخوان داخل جامعة المنصورة، ونجاحه في إحباط العديد من أعمال العنف وإلقاء القبض على عدد كبير منهم.

وبمناقشة المتهم من قبل العميد حاتم شوقي، مدير أمن الموانئ بمطار برج العرب، تبين أن المتهم هارب من القضية، وأقر باستخدامه لجواز سفر مزيف، ومحاولة السفر إلى الخارج.