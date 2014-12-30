الأزهر يوسع إنشاء "الكتاتيب" لتحفيظ القرآن بقرى مصر

قرر الأزهر الشريف التوسع في إنشاء الكتاتيب بالقرى والنجوع والكفور في مصر لتحفيظ القرآن الكريم ومعرفة أحكامه الصحيحة وفقًا لمنهج الإسلام الوسطي المعتدل، وذلك إيمانا من الأزهر بأهمية الدور الذي تقوم به الكتاتيب في تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الكوادر المدربة لتحفيظ كتاب الله، وبالمتابعة على أرض الواقع.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد الطيّب ‫‏شيخ الأزهر الموافقة على إنشاء معاهد لتدريس المقررات الأزهرية باللغات الأجنبية بواقع معهد على الأقل في كل محافظة، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر عن تقديره الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في دعم الأزهر حيث وجَّه السيسي المحافظين بسرعة توفير الأرض اللازمة لمشروع المعاهد الأزهرية باللغات الأجنبية؛ باعتباره يمثل مزيدًا من الانطلاق العالمي لرسالة في الداخل والخارج.

وقدم الأزهر الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات للإعلان عن استعداد الإمارات لدعم هذا المشروع باعتباره نواة تاريخية لتخريج دفعات أزهرية لنقل رسالة الإسلام إلى المجتمعات الأجنبية، والعمل على تصحيح الصورة التي تسبب المتطرفون في إلصاقها بالصورة السمحة للإسلام الحنيف، فضلا عن دعم قيادة الإمارات لعدد من المشروعات بالأزهر الشريف، وهو ما يمثل خدمة جليلة للإسلام والمسلمين.

