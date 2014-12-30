السيسي: أتمنى تنظيم مسابقة افضل عالم وليس راقصة

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام الاعلام المصري بتنظيم مسابقة للرقص على حساب قضايا اكثر اهمية لمصر .

وقال في حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية الحكومية الاهرام والاخبار والجمهورية، يوم الأحد، "كنت افضل ان ينظم الاعلام المصري مسابقات تحضرها شخصيات من النخب لاختيار أفضل عالم أو أكثر فلاح إنتاجية أو عامل مبتكر أو طالب نابه، مثلما ينظم مسابقات أفضل الأصوات الغنائية. أليس هذا أفضل من مسابقة أفضل راقصة؟".

واضاف أنه خلال لقاءه مع رؤساء الجامعات الصينية قالوا له إن عدد المبعوثين المصريين في الصين ٢٠٠ طالب، وتابع: "كنت اتصور انهم ٢٠٠ الف"، مؤكدا انه ضاعف ميزانية البحث العلمي مرتين من حصيلة صندوق تحيا مصر، ويسعى لمضاعفة عدد المبعوثين، وإرسال النجباء من الشباب المتميز للدراسة خاصة في العلوم التطبيقية.

وكشف السيسي أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية، وتشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، حتى يأخذ وضعه الطبيعي، وتصل رؤيته لكل المواطنين. كما سيعلن قريبا عن إنشاء مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية تابع للرئاسة.

وعما إذا كان راضيا عن أداء الحكومة، قال السيسي إنه في ظل الظروف الراهنة، فإن الأداء جيد، "لكننا نحتاج أكثر من ذلك بكثير، نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة".

وأوضح أنه إذا اقتضت المصلحة العامة إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فسيتم ذلك، مشيرا إلى أن حركة المحافظين تأجلت أكثر من مرة، لكنها ستكون حركة واسعة في يناير القادم.