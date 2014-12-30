تدمير 19 فتحة نفق واكتشاف نفق بطول 1700 متر برفح

تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من تدمير 19 فتحة نفق على الشريط الحدودي داخل المنطقة العازلة في رفح.

كما تم اكتشاف نفق بطول 1700 متر يستخدم في تهريب الأفراد والبضائع بين مصر وغزة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه اليوم الثاني على التوالي الذي يتم اكتشاف فيه نفق بهذا الطول، حيث تم ضبط نفق بطول 1600 متر ينتهي في إحدى غرف منزل مكون من طابقين قبل يوم فقط.

وأضافت المصادر أنه ألقي القبض على متسلل داخل النفق الذي كشف أمس.

وفي سياق آخر، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 57 ألفا و500 قرص "ترامادول" مخدر في رفح.