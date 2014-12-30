محاكمة 21 خططوا لتفجير منزل سفير بلجيكا بالقاهرة

قرر النائب العام المصري إحالة 21 من أنصار الإخوان لمحكمة الجنايات لاتهامهم بمحاولة تفجير منزل السفير البلجيكي بالجيزة وسينما رادو بيس بالهرم، وارتكاب عدد من العمليات الإرهابية وتكوينهم خلية إرهابية لتنفيذ تلك العمليات.

وأمرت نيابة الجيزة بإحالة المتهمين للجنايات لاتهامهم بارتكابهم واقعة تفجير سينما رادوبيس بالجيزة التي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين، وتحطم واجهة السينما، وعدد من سيارات الشرطة والأفراد، كما اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكابهم واقعة محاولة تفجير منزل السفير البلجيكي واستهداف عدد من أفراد قسم شرطة الطالبية وتفجير سياراتهم.

وكان خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تمكنوا في فبراير الماضي من إبطال مفعول عبوة ناسفة بأحد العقارات بجوار منزل السفير البلجيكي بشارع عمر مكرم بمنطقة العمرانية.